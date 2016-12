Pavia, 26enne travolta e trascinata da un'auto rubata in centro: è grave

Una donna è stata travolta mercoledì sera nel pieno centro di Pavia da un'auto che era appena stata rubata. E' successo in Strada Nuova, la via più centrale della città. La macchina, di colore bianco, non si è fermata ed è stata abbandonata in una via adiacente. Le due persone a bordo sono fuggite a piedi. Elena Maria Madama, 26 anni, consigliere comunale del Pd, è in gravissime condizioni dopo essere stata trascinata per centinaia di metri.

La folle corsa della vettura si è interrotta solo perché in direzione opposta stava arrivando un autobus che ha bloccato il percorso. Soltanto in quel momento i due ladri si sono resi conto che incastrata sotto la Opel c'era la donna che avevano investito.



L'auto ha svoltato in una via adiacente e i due uomini sono fuggiti a piedi. La polizia li sta cercando in tutta la città. La donna è stata soccorsa dai medici del 118 che, dopo averla intubata e sistemata su una barella, l'hanno caricata su un'ambulanza e trasportata al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia.



Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi. Il drammatico investimento è avvenuto sotto gli occhi di centinaia di persone che a quell'ora stavano rientrando a casa dopo il lavoro o la spesa, e di numerosi commercianti che svolgono la loro attività nei negozi di Strada Nuova, la via dello shopping cittadino.



Una via nella quale transitano solo gli autobus, i taxi e le vetture dotate di permesso speciale. Per questa ragione a molti è parso strano che sfrecciasse una macchina a tutta velocità. E lo sconcerto iniziale ha lasciato spazio alle urla disperate di tanti che hanno visto il corpo della donna incastrato sotto l'automobile, trascinato per centinaia di metri lungo la strada. Le persone presenti al fatto hanno assistito sgomente alle operazioni di soccorso. Qualcuno, stando ad alcune testimonianze, avrebbe anche cercato di inseguire a piedi i due ladri d'auto, che però sono riusciti a far perdere le proprie tracce.