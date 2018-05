Nozze combinate a 10 anni, deve partire per il Bangladesh: la mamma la salva

Poi ha presentato denuncia contro il marito per maltrattamenti in famiglia, racconta "Il Giorno". Il giudice ha ascoltato in audizione protetta la bambina, che ha confermato di aver sentito i genitori discutere sul matrimonio, che secondo il papà si doveva fare assolutamente.



Dopo il litigio il marito sarebbe andato in questura a denunciare lo smarrimento dei passaporti e al consolato del Bangladesh per chiedere il duplicato. La donna, che ha detto anche di essere stata aggredita dal marito perché stava cucinando senza la sua autorizzazione, adesso è in una casa d'accoglienza con la piccola. L'uomo nega tutto.



La donna viene da una storia di sofferenze e di abbandoni. Originaria del Bangladesh, dove faceva lavori domestici, si era sposato con l'uomo scelto dai genitori, che l'aveva lasciata, incinta, dopo pochi mesi per venire in Italia. Il marito era tornato dopo nove anni e aveva portato moglie e figlia con sè a Milano. Lì, secondo quanto dice la donna, il marito avrebbe tenuto la donna e la piccola segregate in casa, con la figlia costretta a leggere e studiare il Corano. Fino alla decisione di rimandare la bambina in Bangladesh per il matrimonio, con la successiva ribellione della donna.