Milano, il picchiatore di passanti: "Mi davano risposte sbagliate". La polizia diffonde il video di un pestaggio

Chi è Nicolas Orlando, il "falso turista" che picchiava i passanti a Milano 1 di 6 Ansa Ansa Chi è Nicolas Orlando, il "falso turista" che picchiava i passanti a Milano Amava l'Italia e nel 2015 aveva trascorso le vacanze estive in Salento come un turista qualsiasi. Quest'anno Nicolas Aitor Orlando Lecumberri aveva scelto Milano come meta per il suo svago. Accanto all'attività di dj nei locali di corso Como, però, il 23enne nato a Barcellona ma residente a Santander, prendeva a pugni i passanti ai quali chiedeva informazioni. Dopo un'ultima aggressione compiuta in corso Lodi, il giovane è stato arrestato nell'ostello dove alloggiava da qualche giorno, in zona Navigli. 2 di 6 Ansa Ansa Chi è Nicolas Orlando, il "falso turista" che picchiava i passanti a Milano Amava l'Italia e nel 2015 aveva trascorso le vacanze estive in Salento come un turista qualsiasi. Quest'anno Nicolas Aitor Orlando Lecumberri aveva scelto Milano come meta per il suo svago. Accanto all'attività di dj nei locali di corso Como, però, il 23enne nato a Barcellona ma residente a Santander, prendeva a pugni i passanti ai quali chiedeva informazioni. Dopo un'ultima aggressione compiuta in corso Lodi, il giovane è stato arrestato nell'ostello dove alloggiava da qualche giorno, in zona Navigli. 3 di 6 Ansa Ansa Chi è Nicolas Orlando, il "falso turista" che picchiava i passanti a Milano Amava l'Italia e nel 2015 aveva trascorso le vacanze estive in Salento come un turista qualsiasi. Quest'anno Nicolas Aitor Orlando Lecumberri aveva scelto Milano come meta per il suo svago. Accanto all'attività di dj nei locali di corso Como, però, il 23enne nato a Barcellona ma residente a Santander, prendeva a pugni i passanti ai quali chiedeva informazioni. Dopo un'ultima aggressione compiuta in corso Lodi, il giovane è stato arrestato nell'ostello dove alloggiava da qualche giorno, in zona Navigli. 4 di 6 Ansa Ansa Chi è Nicolas Orlando, il "falso turista" che picchiava i passanti a Milano Amava l'Italia e nel 2015 aveva trascorso le vacanze estive in Salento come un turista qualsiasi. Quest'anno Nicolas Aitor Orlando Lecumberri aveva scelto Milano come meta per il suo svago. Accanto all'attività di dj nei locali di corso Como, però, il 23enne nato a Barcellona ma residente a Santander, prendeva a pugni i passanti ai quali chiedeva informazioni. Dopo un'ultima aggressione compiuta in corso Lodi, il giovane è stato arrestato nell'ostello dove alloggiava da qualche giorno, in zona Navigli. 5 di 6 Ansa Ansa Chi è Nicolas Orlando, il "falso turista" che picchiava i passanti a Milano Amava l'Italia e nel 2015 aveva trascorso le vacanze estive in Salento come un turista qualsiasi. Quest'anno Nicolas Aitor Orlando Lecumberri aveva scelto Milano come meta per il suo svago. Accanto all'attività di dj nei locali di corso Como, però, il 23enne nato a Barcellona ma residente a Santander, prendeva a pugni i passanti ai quali chiedeva informazioni. Dopo un'ultima aggressione compiuta in corso Lodi, il giovane è stato arrestato nell'ostello dove alloggiava da qualche giorno, in zona Navigli. 6 di 6 Ansa Ansa Chi è Nicolas Orlando, il "falso turista" che picchiava i passanti a Milano Amava l'Italia e nel 2015 aveva trascorso le vacanze estive in Salento come un turista qualsiasi. Quest'anno Nicolas Aitor Orlando Lecumberri aveva scelto Milano come meta per il suo svago. Accanto all'attività di dj nei locali di corso Como, però, il 23enne nato a Barcellona ma residente a Santander, prendeva a pugni i passanti ai quali chiedeva informazioni. Dopo un'ultima aggressione compiuta in corso Lodi, il giovane è stato arrestato nell'ostello dove alloggiava da qualche giorno, in zona Navigli. leggi dopo slideshow ingrandisci

Anche in Spagna picchiava - Non siamo però di fronte a un raptus. Lo spagnolo anche a casa aveva compiuto le stesse nefandezze. Lo confermano gli agenti della Guardia Municipal di San Sebastian, nei Paesi baschi: qui è stata aperta un'inchiesta su una serie di aggressioni immotivate in strada. Le vittime, almeno tre, riconoscono proprio il volto di Lecumberri. Siamo alla fine di maggio. I primi di giugno il ragazzo viene convocato per la comunicazione dell'indagine. E lui si sposta e arriva a Milano.



"Mi davano le informazioni sbagliate" - Il motivo di tanta violenza non è chiaro, anzi. Lui mentre viene portato in carcere dice solo che reagiva perché riceveva "informazioni sbagliate". Una sorta di quiz violento al quale sottoponeva le sue vittime. Ma si trattava di semplici informazioni stradali e quindi sembra essere una banale scusa la sua. Nel frattempo gli agenti della Questura raccolgono le prove: le sua mani (fotografate il giorno dell'arresto) portavano ancora i segni delle percosse inflitte, le telecamere stradali lo hanno ripreso e ora le vittime che hanno sporto denuncia vengono richiamate per effettuare il riconoscimento.



Il giovane resta in carcere - Per il momento il 23enne resta in carcere. Lo ha deciso il gip Livio Cristofano che ha accolto la richiesta del pm Cristian Barilli. Il giovane è accusato di lesioni aggravate dai futili motivi e dalla premeditazione, per aver aggredito in 19 giorni almeno 10 persone, ma il numero degli attacchi potrebbe essere ben più elevato. "Non è un caso di 'knock out game', ma si tratta di disagio personale", ha detto il suo legale, l'avvocato Alessia Generoso. "Nicolas è un ragazzo molto problematico. La famiglia sta arrivando a Milano per fornirgli tutto il supporto necessario, anche sul piano medico e per contribuire a chiarire la sua situazione clinica".