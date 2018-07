Incursione a casa Celentano, uomini incappucciati nella residenza di Galbiate

La villa di Adriano Celentano di nuovo sotto tiro: all'inizio di giugno alcuni uomini incappucciati avrebbero scavalcato le recinzioni riuscendo a introdursi nel grande parco che circonda la residenza del Molleggiato. I malintenzionati sono subito stati costretti ad andarsene e le indagini sono in corso per cercare di identificarli.

L'episodio, secondo quanto filtrato, sarebbe avvenuto in piena notte: una volta che gli uomini hanno oltrepassato i muri di cinta, scrive "Il Giorno", è subito scattato il sistema d'allarme e sono intervenuti i vigilantes che presidiano costantemente la proprietà.



Le numerose telecamere a circuito chiuso avrebbero immortalato gli sconosciuti. Non è la prima volta che qualcuno cerca di introdursi nella proprietà in cui vivono Adriano Celentano e Claudia Mori, a Campesone di Galbiate (Lecco). Già nel 2017 c'erano stati due episodi simili. Prima a febbraio, poi ad aprile gruppi di malintenzionati avevano cercato di entrare a casa Celentano e delle incursioni aveva dato notizia lo stesso Molleggiato sul suo blog. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di capire se anche quest'ultimo fatto sia collegato ai precedenti.