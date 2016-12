Incidenti sul lavoro, cade un albero: due morti nel Cremonese

19:55 - Due addetti alla manutenzione del verde hanno perso la vita schiacciati da un albero. E' accaduto a Villa Stringa, nel Cremonese. Le vittime sono Achille Grazioli, 67 anni, architetto, e Giambattista Lupo Stanghellini, 69, operaio in pensione, entrambi di Bagnolo Cremasco. Stavano cercando di sradicare una quercia secolare che rischiava di abbattersi sul tetto della villa, circondata da un vasto parco alle porte di Casale Cremasco Vidolasco.

I due stavano lavorando attorno alla pianta, che era appena stata imbragata, quando sono rimasti vittime del crollo. Alcuni grossi rami hanno colpito alla testa i due lavoratori che, pur fuggendo, non sono riusciti a mettersi in tempo in salvo.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori del 118, compreso un equipaggio dell'elisoccorso di Bergamo. Quando è arrivata l'eliambulanza erano già deceduti.



I due uomini erano amici e saltuariamente badavano alla manutenzione della villa. Grazioli viveva con la moglie Giovanna, a Bagnolo, dove si trova anche lo studio associato nel quale lavorava.