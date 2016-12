7 novembre 2014 Roma: cade un albero, ferita una passante Le piogge mandano il traffico in tilt Chiusa la stazione Repubblica della metro A per infiltrazioni d'acqua. Esonda l'Almone, molti negozi allagati Tweet google 0 Invia ad un amico

13:38 - Un albero è caduto in strada a Roma, ferendo una passante, in zona Appia, all'Alberone. La donna è stata portata all'ospedale San Giovanni e sarebbe rimasta ferita solo leggermente. Secondo il racconto dei pompieri, l'albero ha danneggiato anche alcune auto parcheggiate lungo la strada. Forti disagi alla circolazione nella Capitale, dove è straripato il fiume Almone, costringendo i vigili a chiudere un tratto dell'Appia Antica. Diversi negozi sono stati allagati. Ed è stata chiusa anche la stazione Repubblica della metro A in seguito a infiltrazioni d'acqua. Interventi dei pompieri anche in Ciociaria.