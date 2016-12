Hina, parla la madre a dieci anni dalla morte della ragazza: "Ho perdonato mio marito"

"A mio marito - aggiunge ancora la donna - piace la scuola di questo Paese. Gli piace tutto". La madre della giovane ha lasciato la casa del delitto con la sua famiglia per trasferirsi a Lumezzane. "Io non ero con mio marito quel giorno, ma so che ha litigato con Hina e ha perso la testa. Tutto qui, non c'entra nulla che lei fosse troppo occidentale -, assicura -. Non le abbiamo mai detto fai una cosa e non farne un'altra. E' stato solo un litigio tra loro".



Con la condanna definitiva nei confronti del padre di Hina, la Cassazione ha stabilito che all'origine dell'omicidio ci fosse un "patologico e distorto rapporto di possesso parentale".