Grave maghrebino intossicato a Milano: non preparava un attacco chimico

Il cittadino straniero ricoverato a Milano con sintomi da avvelenamento causato da sostanze sospette non stava preparando un attacco chimico, come inizialmente ipotizzato. Al centro dell'episodio un egiziano finito in ospedale a metà dicembre in gravi condizioni. Da quanto si è saputo, i riscontri di investigatori e inquirenti dell'antiterrorismo milanese hanno dato esiti negativi in relazione a scenari di preparazione di attentati chimici o atti di terrorismo. Esclusi anche legami con gruppi di estremisti islamici.