Gli rubano in casa e lui pubblica la foto su Facebook: "Chi li conosce?"

Hanno rubato nella sua casa di Paderno Dugnano (Monza Brianza) mentre lui era in vacanza e la telecamera di sorveglianza della villetta li ha ripresi. Così il proprietario ha pensato di usare queste immagini per rintracciare i ladri postandole via Facebook .

"Qualcuno conosce per caso questi tre ladri di galline?" è il messaggio con cui Marco Bilotta ha accompagnato le foto sul social network, in un messaggio diventato virale sulla Rete. Tanti i commenti di solidarietà. E anche un vicino che scrive "Sono rimasto sveglio fino alle 6 con le finestre aperte. Non ho sentito nulla, nemmeno l'allarme. Se no scendevo a controllare! Mi dispiace un sacco".