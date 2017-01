Giornata della memoria, imbrattata a Milano una "pietra d'inciampo"

A dare l'allarme è stata la figlia Ornella, che ha avvisato l'addetto alla sicurezza della Comunità ebraica. La polizia, ha raccontato, è andata nella zona per vedere se c'erano testimoni.



Ornella con la figlia è andata in via Plinio armata di acquaragia per ripulire il sampietrino in ottone che è stato messo sul marciapiede. "Vediamo quanto dura - ha commentato -. Se risuccede io ripulisco. Sicuramente è stato un atto di antisemitismo. Non hanno rispetto nemmeno per chi non c'è più e non ha colpa di niente". La Coen tiene in modo particolare alla targa che è "un omaggio giusto" per ricordare il padre, che lei non ha mai conosciuto dato che aveva 30 giorni quando è stato deportato, ma che è anche una sorta di tomba "perché l'hanno bruciato".



Sala: sfregio pietra inciampo inaccettabile - "Lo sfregio è un gesto inaccettabile". Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando l'imbrattamento. "La memoria viene prima di tutto e Milano non si piegherà mai di fronte a chi vuole cancellare le nostre radici", ha concluso il sindaco.