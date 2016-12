Christo, prefetto di Brescia: di notte la passerella resterà chiusa

Il prefetto di Brescia, Valerio Valente, ha annunciato la chiusura notturna della passerella di Christo sul lago d'Iseo. "Da mezzanotte alle sei il pubblico non potrà accedervi", ha affermato. In questo modo, ha aggiunto, "viene accolta una doppia richiesta del Comune di Montisola, che ha bisogno di tempo per la pulizia del paese, e dell'organizzazione di The Floating Piers che deve effettuare operazioni di manutenzione".