Caso Ruby ter, Berlusconi rinviato a giudizio per corruzione in atti giudiziari

Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio con l'accusa di corruzione in atti giudiziari per il caso Ruby ter . Lo ha deciso il gup di Milano, Carlo Ottone De Marchi, che ha accolto la richiesta della Procura. Il processo per il leader di Forza Italia si aprirà il 5 aprile davanti alla quarta sezione penale del Tribunale meneghino.

Berlusconi è accusato di aver corrotto con 10 milioni di euro complessivi le cosiddette "olgettine" e gli altri ospiti delle serate di Arcore. L'intento era quello di spingerli a rendere dichiarazioni false o reticenti durante le loro testimonianze nelle aule dei processi Ruby (nei quali era imputato per concussione e prostituzione minorile e che si sono chiusi con la sua assoluzione definitiva in Cassazione) e Ruby bis.



Le richieste di rinvio a giudizio sono state presentate dai pm Luca Gaglio e Tiziana Siciliano.



La difesa: "Processato per reato di generosità" - "Prendiamo atto di questo rinvio a giudizio", ha commentato l'avvocato Federico Cecconi, che difende il leader di Forza Italia insieme al professor Franco Coppi nel caso Ruby ter. "In dibattimento - ha continuato - confidiamo di riuscire a dimostrare l'estraneità di Silvio Berlusconi", dalle accuse contestate, ma "il rischio concreto è che per la prima volta si proceda a processare Silvio Berlusconi per il reato di generosità".