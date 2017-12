Secondo le forze dell'ordine, il piccolo avrebbe ingerito la sostanza nell'appartamento dei genitori a Sesto San Giovanni. forse raccogliendolo per terra. Il padre, egiziano, sarebbe un consumatore abituale al contrario della madre, una romena con alcuni precedenti per furto. Nel suo sangue, infatti, non è stata trovata alcuna traccia di droga e si è esclude così la possibilità di una trasmissione per allattamento.



"Sabato pomeriggio - si sarebbero discolpati i genitori - siamo stati al parco giochi, il bambino potrebbe aver trovato un pezzetto di hashish e averlo messo in bocca". Una spiegazione poco plausibile se si tiene conto che il padre è risultato positivo al test antidroga. Per il momento, però, i magistrati non hanno ipotizzato alcun provvedimento e attendono la fine degli accertamenti da parte della polizia.