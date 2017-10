Il boss Rocco Papalia, che ha finito di scontare pochi mesi fa la condanna a 26 anni di carcere per omicidio, traffico di droga e sequestro di persona, ha chiesto al Comune di Buccinasco, nel Milanese, di poter utilizzare il cortile sul retro della sua palazzina, per metà sequestrata dallo Stato. Oggi il luogo è occupato da un'associazione che ospita sei profughi minorenni, che si sono detti "preoccupati" per l'interesse del boss.