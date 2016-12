Como: 26enne accoltellato dopo lite Un arresto per tentato omicidio

19:18 - Un 26enne è stato accoltellato a Cantù, nel Comasco. Il giovane, un meccanico residente a Milano, è stato ferito in seguito a una lite per futili motivi. Ora è in prognosi riservata all'ospedale di Como. L'aggressione è avvenuta alle 3.40 in piazzale Marconi, un parcheggio a ridosso del centro storico della cittadina brianzola. Un uomo è stato poi arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio.

Si tratta di un pizzaiolo di 22 anni residente a Como. I carabinieri di Cantù lo hanno identificato all'ospedale Sant'Anna di Como, dove si era recato per medicare le ferite riportate durante la fuga.



La ricostruzione - Secondo i carabinieri, la lite da cui è scaturita l'aggressione ha coinvolto due gruppi di giovani per motivi banali. L'arrestato, incensurato, aveva trascorso la serata in discoteca con tre amici svizzeri. Quando i quattro sono tornati in piazza Marconi a riprendere l'auto hanno incrociato un gruppo di cinque persone, tra ragazzi e ragazze, che già si trovavano nel parcheggio, fra cui c'era anche la vittima. C'è stato uno scambio di battute e di apprezzamenti cui sono seguiti degli spintoni, ma il tutto sembrava risolto, tanto che gli svizzeri e il pizzaiolo erano risaliti in macchina per andarsene.



Improvvisamente, il 22enne è sceso, ha estratto dalla tasca un coltello e ha colpito ripetutamente l'operaio milanese. Quindi è risalito sulla vettura degli amici, che è ripartita. Poche centinaia di metri più avanti ha raccontato agli altri, che a loro dire non si erano accorti di nulla, dell'accoltellamento. A quel punto gli amici lo hanno fatto scendere bruscamente dall'auto e sono tornati a casa. L'aggressore ha vagato a piedi per tutta la notte fino a quando ha raggiunto l'ospedale per farsi medicare. E lì è stato fermato.