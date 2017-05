Sindaco di Bormida: "Falsa la notizia dei 2mila euro a chi viene ad abitare da noi"

Al comune montano di 300 abitanti del Savonese sono giunte in pochi giorni 17mila richieste di contributi dall'Italia, da tutta Europa e dall'America Latina. Il sindaco Galliano aveva annunciato la disponibilità di tre alloggi comunali ad affitto calmierato, poi aveva aggiunto di avere proposto alla Regione Liguria la creazione di fondi per i piccoli Comuni per permettere loro di offrire un bonus (intorno ai 2mila euro) a chi decide di acquistare una casa in borghi ormai abbandonati.



Nel diffondersi, la notizia è cambiata e la proposta di Galliano si è trasformata in un vero e proprio miraggio: 2mila euro e un lavoro a chi era disposto a trasferirsi lì. Il sogno di una nuova vita ha raggiunto anche il Perù e l'Argentina da dove sono piovute migliaia di lettere, mail e messaggi indirizzati al Comune, ai giornali locali e allo stesso sindaco. Che ora cerca di riportare la notizia nel giusto solco.



"Per gli alloggi uscirà un bando a luglio, ma sarà rivolto solo a chi è già in Italia - spiega - mentre quella del contributo a chi acquista casa nei piccoli Comuni è per ora solo un'idea, se dovesse concretizzarsi sarà soltanto nel 2018. E in ogni caso si tratterebbe solo di un incentivo per far fronte alle difficoltà del trasferimento". "Qui non c'è lavoro e non possiamo garantirlo in alcun modo a chi venisse a vivere qui - conclude Galliano -. Ci tengo a chiarire perché mi è dispiaciuto vedere 'illuse' migliaia di persone che magari vivono in situazioni difficili".