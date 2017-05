"Se venite ad abitare qui vi paghiamo": l'iniziativa di un sindaco del Savonese

"Se venite ad abitare nel nostro paese vi diamo duemila euro". Non è uno scherzo, ma l'iniziativa del sindaco di Bormida, piccolo Comune del Savonese che conta solo 394 abitanti, e che rischia di diventare un altro paese fantasma. Così l'amministrazione comunale è corsa ai ripari, prima offrendo le case comunali in affitto a prezzi da saldo (50 euro al mese per le più piccole, 120 al massimo per le più grandi) e ora con l'incentivo economico.

I 2mila euro saranno erogati a chi deciderà di comprare o prendere in affitto un'abitazione nel paesino, trasferendovi la residenza. "Restano da perfezionare i dettagli - spiega al Secolo XIX il sindaco, Daniele Galliano, primo cittadino dal 2014 - ma sarà, con gli affitti bassi che ci sono in questa zona, come se questa voce dal bilancio mensile fosse sospesa per un anno o anche più".



Un'iniziativa che ricorda quella di Vittorio Sgarbi, che da sindaco di Salemi, nel Trapanese, offrì case a un euro a chi si fosse impegnato a ristrutturarle. In quel caso, però, l'iniziativa non ebbe il successo sperato.