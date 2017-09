Sanremo, finanziere ha rapporti sessuali in caserma e si filma: verrà trasferito

Un giovane finanziere di Sanremo è ha usato la caserma di via Hope come alcove per due rapporti sessuali con donne consenzienti. Scoprirlo non è stato difficile, visto che l'uomo ha filmato tutto col proprio cellulare, per poi salvare il tutto sul suo computer di lavoro. Un aggiornamento da remoto avrebbe portato in evidenza i due file privati. Contro di lui avviato un procedimento disciplinare e chiesto il trasferimento. Si muove anche la Procura militare: il finanziere rischia sia il congedo che la condanna penale.