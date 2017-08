Brescia, timbrava cartellino e coltivava orto: denunciato dalla Guardia di finanza

Timbrava regolarmente il cartellino in Comune, ma invece di lavorare, usciva dal municipio e frequentava il bar, riposava in auto o coltivava il suo orto. Tutto durante le ore di lavoro. La Guardia di finanza di Pisogne, nel Bresciano, ha denunciato un operaio comunale, impiegato con mansioni generiche al comune di Darfo Boario Terme. Il 61enne, con certificati medici per motivi di salute, aveva ottenuto lavori meno pesanti, ma continuava a svolgere lavori edili e di altro tipo.