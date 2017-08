Calabria, 48 migranti soccorsi dalla guardia di finanza

Quarantotto migranti, tra cui 8 bambini e un neonato, sono stati tratti in salvo dai militari della guardia di finanza di Roccella Jonica. I profughi, di nazionalità curda, irachena e iraniana, si trovavano a bordo di una piccola barca a vela in balia del mare a circa 13 miglia dalla costa della Locride. Pur avendo viaggiato per circa 5 giorni (l'imbarcazione sarebbe partita dalla Turchia) le condizioni dei migranti sono apparse discrete.