Ponte Genova, Conte: a breve ci sarà commissario con pieni poteri

"A dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto emergenza ci sarà il commissario che avrà pieni poteri". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando alla commemorazione per il crollo del ponte Morandi di Genova. "Non abbiamo ceduto al ricatto di offrire ad Autostrade la ricostruzione del viadotto. La procedura per la revoca della concessione rimane in piedi e si completerà", ha aggiunto.