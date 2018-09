Crollo ponte, Toti: "Basta discutere, facciamo la Gronda autostradale"

"Se oggi ci fosse la Gronda autostradale di Ponente , Genova non sarebbe una città spezzata in due". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria e commissario per l'emergenza, Giovanni Toti, parlando del crollo del ponte Morandi . "Basta discutere sulla Gronda, facciamola partire la Gronda. Non è il momento di fare polemiche, ma di imparare dagli errori che abbiamo fatto come collettività nazionale", ha aggiunto.

I cantieri di costruzione dell'alta velocità ferroviaria Genova-Milano, il cosiddetto Terzo Valico, "vanno accelerati per anticiparne l'inaugurazione di almeno un anno", ha sottolineato Toti. "L'opera sta andando bene, è già costruita forse per il 40% e già appaltata per il 90%, però aprirà nel 2022. Forse ce la facciamo rimboccandoci le maniche e mettendoci qualche risorsa aggiuntiva ad aprilo un anno prima".



"Il 14 settembre, a un mese esatto dalla tragedia che ha sconvolto Genova, la Liguria e l'Italia, ritroviamoci tutti insieme nel cuore della nostra città, in Piazza de Ferrari, alle 17.30", ha proposto Toti. "Un ricordo e una preghiera per le vittime, un grazie a tutti i soccorritori e i volontari per il loro generoso lavoro e un messaggio forte e chiaro per il mondo: ricostruiremo il ponte subito, quella strada spezzata non interromperà il nostro cammino verso il futuro".