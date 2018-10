Crollo del ponte di Genova, via libera dalla Commissione tecnica al rientro degli sfollati

Via libera al rientro degli sfollati nelle case della zona rossa dopo il crollo del ponte Morandi. La Commissione tecnica ha dato parere favorevole dopo aver analizzato i dati del sistema di monitoraggio. "Promessa mantenuta - annunciano il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il sindaco di Genova, Marco Bucci -. A partire dalle ore 8 di giovedì sarà possibile avviare le attività di accesso agli immobili di via Porro e via Fillak".