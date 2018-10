Genova, Bucci e Toti: "il nuovo ponte per Natale 2019"

"Se l'autorità giudiziaria dispone il dissequestro, possiamo partire con la demolizione per Natale. Non ho mai detto che è facile, ma è il nostro obiettivo. Fatti i conti, potremmo avere il nuovo ponte per Natale 2019 ". Lo afferma, a due mesi dal crollo del viadotto Morandi, il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione, Marco Bucci. Anche secondo il governatore della Liguria, Giovanni Toti , Natale 2019 "è una data possibile".

Toti: "Ricostruire in fretta" - "L'importante è che il ponte si ricostruisca in fretta. L'emergenza non terminerà finché il ponte non sarà ricostruito e il quartiere riqualificato - ha spiegato Giovanni Toti durante "1/2 ora in più" - . Se la magistratura dissequestrerà tutto entro novembre, possiamo cominciare a lavorare presto". "Riapriremo le strade sotto il ponte solo quando i sensori ci diranno che i cittadini possono passare in sicurezza", ha quindi aggiunto.



"Agire bene e con serietà" - "Dobbiamo agire in fretta e fare in modo che i cittadini liguri e dell'Italia riabbiano una autostrada funzionante. Abbiamo bisogno di onorare le 43 vittime con un lavoro serio da parte di tutti e più attenzione c'è su quanto è accaduto più e' facile che la politica, le istituzioni e le persone che devono collaborare per questo risultato si impegnino affinché venga raggiunto in tempi molto rapidi", ha detto poi il governatore della Liguria, intervenendo ad Alba (Cuneo) alla Fiera internazionale del tartufo bianco, che ha dedicato la giornata a una iniziativa di solidarietà verso la popolazione di Genova.