Viterbo, due giovani trovati morti in auto: ipotesi di omicidio-suicidio

I corpi di due giovani sono stati trovati all'interno di un'auto lungo la strada Valleranese , in provincia di Viterbo, a pochissima distanza da Orte . Da una primissima ricostruzione si ipotizzerebbe un omicidio-suicidio : i due si erano lasciati da poco e forse si erano incontrati per un chiarimento. Il ragazzo avrebbe prima sparato dei colpi di pistola verso la giovane e poi si sarebbe tolto la vita.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri, che indagano sulla vicenda. A dare l'allarme sono stati dei ciclisti che passavano in zona e hanno sentito dei colpi di arma da fuoco. Dalle primissime informazioni sembra che il giovane sia di Amelia, in provincia di Terni, e la ragazza della provincia di Viterbo. Gli investigatori ascolteranno amici e parenti dei ragazzi per poter accertare con esattezza cosa sia accaduto. Verranno eseguite verifiche anche sull'arma e sulla sua provenienza.