Sisma, niente esenzione per Amatrice: famiglie ereditano le tasse sulle macerie

Diverse le testimonianze raccolte da Il Fatto Quotidiano. "Mio zio, che non aveva figli - denuncia Gianluca - è morto schiacciato dalle macerie della sua abitazione in centro storico ad Amatrice; l'erede diretto è mio padre e abbiamo calcolato che la tassa di successione ci costerà circa 5emila euro".



L'alternativa sarebbe non accettare l'eredità, cosa che vorrebbe fare Francesca: "Non ho alcuna intenzione di pagare per delle rovine, oltretutto dopo aver perso i miei genitori". Ma non tutti sono pronti a questo passo. "Anche se io sono nato a Roma - dice Riccardo -. Amatrice fa parte della storia della nostra famiglia, siamo legati visceralmente a quella terra. Siamo pronti a sostenere dei costi per ricostruire, per non far morire le nostre radici, ma il governo per lo meno non ci complichi la vita".



"Speriamo di poter porre rimedio o almeno di ottenere una proroga speciale oltre i 12 mesi canonici dal decesso del familiare. È stato allertato anche il premier Gentiloni", spiega Fabio Melilli, deputato reatino e segretario del Pd Lazio, a Il Fatto. E il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, dice: "Ne ho discusso proprio durante l'ultimo incontro con Matteo Renzi, il quale mi ha assicurato che farà tutto quanto in suo potere per risolvere il problema".