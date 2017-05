Sisma, il premier canadese Trudeau ad Amatrice: "Vicino al popolo italiano"

Il premier canadese Justin Trudeau si è recato ad Amatrice per manifestare la solidarietà sua e del suo Paese a una delle comunità più colpite dal terremoto del 2016. Atterrato in elicottero, Trudeau è stato accompagnato durante la visita dal ministro degli Esteri Angelino Alfano e dal capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. "Ringrazio il popolo canadese - ha detto il sindaco Sergio Pirozzi -. La presenza di Trudeau tra noi è un grande regalo".

"Amicizia con il popolo italiano" - "Sono qui per dimostrare l'amicizia con il popolo italiano - ha detto Trudeau durante alla visita alla zona rossa del paese, devastata dal sisma -. La comunità italo-canadese, ma tutta la popolazione canadese, è stata molto colpita da quanto successo qui e vogliamo esprimere vicinanza".



"Passeggiata" tra le macerie - Attraversando a piedi Corso Umberto I insieme al capo della Protezione civile Curcio, Trudeau, molto colpito dalla distruzione nella zona rossa di Amatrice, si è fermato più volte a osservare gli edifici crollati. Il gruppo ha poi raggiunto la torre civica, a metà corso Umberto, il punto in cui si è conclusa la visita del premier nella zona rossa.



Alfano: "Grazie al Canada per la generosità" - "L'Italia è grata ai canadesi per la loro generosità nel fornire fondi per aiutare l'Italia centrale dopo il terremoto". Così il ministro Alfano in una dichiarazione riportata dal profilo ufficiale Twitter della Farnesina.