Sisma, lo sfogo del sindaco di Amatrice: mi sembra che qualcuno ci stia abbandonando

"Date un segnale e io sarò contento di rimettermi la fascia da sindaco - ha poi sottolineato - ma primo devo essere sicuro che nessuno ci ha abbandonato. Non dobbiamo essere bravi nei primi 10 giorni, ma bravi in 365 giorni . Sono sicuro che non sarà così. Altrimenti questi borghi non torneranno più a vivere - ha quindi spiegato -. Perché noi non vogliamo essere solo un paese da cartolina, ma un paese da vivere".



In precedenza il primo cittadino si era lamentato della burocrazia. "Per questioni burocratiche e rimpalli su chi doveva fare cosa,noi siamo fermi. Con 3/4 di paese che non è collegato. Ho dovuto chiudere la scuola a tempo indeterminato, perché le strade non sono in sicurezza. L'altro giorno la Regione ha preso in carico il problema, speriamo che in tempi brevi si riesca a fare quello che fino ad oggi non è accaduto. La burocrazia - ha proseguito - è giusta se è tesa ad eliminare eventuali infiltrazioni malavitose, ma in una fase emergenziale bisognerebbe darei dei poteri speciali a qualche persona specchiata".



Alfano: "Luci non si spengono" - Non si è fatta attendere la risposta dell'esecutivo. "Le luci dei riflettori del governo sui luoghi del sisma non si sono mai spente e non si spegneranno mai. Il sindaco di Amatrice Pirozzi ha posto un problema di viabilità che viene affrontato e risolto senza dubbio e io lo ringrazio anche per l'elemento di fiducia che ha voluto mettere nelle sue parole". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Angelino Alfano.



Fiocco rosa ad Amatrice: è nata Rachele - Si chiama Rachele la prima bambina di Amatrice nata dopo il sisma del 24 agosto. La bambina è nata il 5 novembre scorso all'ospedale San Salvatore de L'Aquila. I suoi genitori, Eleonora Cortoni e Marco Contini, in seguito al terremoto avevano dovuto abbandonare la loro abitazione nella frazione Casali di Sotto e attualmente abitano a Cavallari, una frazione di Montereale.