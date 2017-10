Salvò bimba da annegamento, adesso il 17enne down diventa bagnino

Valerio è un giovane atleta disabile, autore a luglio di un eroico salvataggio in mare di una bambina in difficoltà, sul litorale di Sabaudia. Proprio grazie a quel gesto il 17enne di Ostia avrà un lavoro vero e proprio. Si tratta di un contratto di formazione da 1500 euro per tre mesi come bagnino della piscina comunale di Latina.