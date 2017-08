Valerio, ragazzo down eroe: si getta nel mare e salva una bimba

Era in spiaggia a Sabaudia insieme alla sua famiglia quando, all'improvviso, si è lanciato in acqua insieme al suo papà perché due bambine si erano allontanate troppo e non riuscivano più a tornare a riva. Si è comportato da vero e proprio eroe Valerio, 17enne di Latina, affetto da sindrome di down: padre e figlio sono riusciti a portare in salvo una bimba a testa. "Non ho avuto paura - ha commentato il ragazzo - perchè ho imparato a nuotare in piscina".