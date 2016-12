Un'esplosione causata da una fuga di gas ha sventrato un palazzo alla periferia di Roma in via Palata, zona La Rustica. Per i soccorsi sono arrivate otto squadre dei vigili del fuoco e la polizia. Il cedimento è avvenuto in un locale sottoscala adibito ad appartamento. Cinque i feriti, estratti vivi dalle macerie e portati in ospedale: tre di loro sono in codice rosso. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per disastro colposo.