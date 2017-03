Roma, Tribunale riconosce adozione bimba per una coppia di donne

Dopo Trento e Firenze, una nuova sentenza a favore delle coppie gay. A Roma il Tribunale civile ha riconosciuto la stepchild adoption per due donne romane, una scrittrice e una giornalista, che hanno avuto una figlia grazie alla fecondazione eterologa. Lo rende noto l'associazione "Famiglie arcobaleno", che afferma: "Un nuovo passo in avanti, ma non dimentichiamo che manca una legge degna di un Paese civile".