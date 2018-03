Roma, Papa Francesco visita a sorpresa casa di detenute con figli

Papa Francesco ha lasciato a sorpresa il Vaticano per recarsi in visita a "Casa di Leda", la prima struttura protetta istituita in Italia per ospitare le madri detenute con i loro bambini. Inaugurata a luglio 2017 nel quartiere romano dell'Eur in una villa confiscata alla criminalità organizzata, la casa ospita donne detenute a Rebibbia che hanno figli minori per permettere a questi ultimi di non crescere in carcere.