Roma, in fiamme una baracca in un campo rom: un morto carbonizzato

Un cittadino romeno sulla settantina è morto carbonizzato in un incendio sviluppatosi all'interno di un campo rom abusivo nei pressi del viadotto della Magliana a Roma. La baracca in cui si trovava la vittima è stata completamente distrutta dalle fiamme. Le cause del rogo per ora restano ignote: non si esclude l'ipotesi accidentale poiché, come riferito da testimoni, è usanza diffusa versare alcool in alcune pentole e poi accenderlo per riscaldarsi.