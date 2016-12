Roma-Feyenoord, olandesi devastano Piazza di Spagna: nuovi fermi

Dopo la notte di violenze a Campo de' Fiori, conclusa con 33 fermi (tutti olandesi) di cui 23 arresti, la follia ultrà prosegue anche questo pomeriggio. I tifosi del Feyenoord stanno continuando a mettere a ferro e fuoco il centro storico di Roma, dove è stata devastata Piazza di Spagna. Si sono registrati ancora scontri con la polizia, con lanci di fumogeni e cariche. Contusi degli agenti, eseguiti nuovi fermi.

21:42 Renzi: attendo le scuse del Feyenoord, puniremo hooligans

"Puniremo con molta severità e durezza" i tifosi olandesi che "pieni di birra" hanno preso a sassate Roma, e provocato "scontri: un vero e proprio insulto alla civiltà". Così il premier Renzi a Virus su Raidue. "Attendo le scuse del Feyenoord".

21:36 Renzi: quello che successo a Roma segno barbarie

"Noi non lo facciamo all'estero. In tutte le sedi e in tutte le realtà del calcio europeo faremo notare che non è ammissibile e concepibile che prima ieri sera poi oggi, si sia andati in luoghi simbolo della cultura a tenere in scacco una città. E' inaccettabile". Così il premier Matteo Renzi a "Virus" sulla vicenda dei tifosi olandesi a Roma.

19:30 Marino: "Stracciare i passaporti"

"Ho sentito il vice ambasciatore dell'Olanda a cui ho detto che il mio suggerimento è di stracciare in faccia a questi tifosi il passaporto. In questa città non sono ospiti graditi". Così il sindaco di Roma Ignazio Marino commenta le devastazioni. "Ho chiamato il ministro degli Esteri per capire come possiamo agire nei confronti di chi ha pensato di venire qui nel nostro Paese e distruggere oggetti e spaventare persone".

19:13 Marino: per prefetto-questore era tutto sotto controllo

"La gestione della sicurezza ha falle grandi e intollerabili, ieri ci sono stati altri episodi di violenza, stamani prefettura e questura hanno assicurato che era tutto sotto controllo, abbiamo visto cosa è successo". Così il sindaco di Roma Ignazio Marino.

19:10 Olanda: colpevoli saranno puniti

"Il calcio deve essere una festa dove non c'è posto per la violenza. Le autorità italiane possono contare sulla completa collaborazione e l'impegno dell'Olanda per far sì che i colpevoli vengano puniti". Così l'ambasciata olandese, dopo gli scontri a Roma, con una nota concordata con il ministero degli Esteri olandese.

18:45 Ubriachi a villa Borghese: tensioni

Gli ultimi pullman stanno arrivando a villa Borghese per portare i tifosi del Feyenoord da piazzale delle Canestre allo stadio Olimpico. La villa è presidiata da forze dell'ordine in tenuta antisommossa, da mezzi blindati e da un elicottero che sorvola l'area. Urla e spintoni all'arrivo dei pullman con gli agenti che contengono i tifosi, ubriachi, facendoli salire all'interno.

18:39 Il commissario Ue allo Sport: "No alla violenza"

"Non c'è spazio per la violenza nello sport, né dentro né fuori lo stadio". E' il commento su twitter del Commissario europeo allo Sport, l'ungherese Tibor Navracsics, sui gravi incidenti provocati dagli hooligan del Feyenoord nel centro di Roma.

Per fortuna i danni alla Barcaccia sono lievi, "qualche bottiglia è arrivata sul margine, si è staccata solo qualche scheggia", ma resta la "vergogna". Il portavoce dell'ambasciata olandese Aart Heering commenta così quanto accaduto a piazza di Spagna, con i tifosi del Feyenoord che hanno danneggiato la Barcaccia. "Io sto con la polizia", ripete.

18:24 Franceschini: punizioni esemplari

"E' una vergogna. Non sono tifosi, sono vandali". Il ministro della cultura Franceschini commenta così i danni alla Barcaccia e le devastazioni di Roma da parte degli ultrà olandesi. "Spero - aggiunge che adesso ci siano punizioni esemplari. In questo momento sono in corso gli accertamenti delle soprintendenze di Stato e Comune"

18:09 Marino: sono infuriato è inammissibile

"Sono seriamente infuriato. E' inammissibile quello che sta accadendo. Mi sono sentito diverse volte con il Prefetto e abbiamo mandato i tecnici a verificare i danni alla Barcaccia". Così il sindaco di Roma Ignazio Marino commentando le devastazioni compiute dai tifosi del Feyenoord a piazza di Spagna.

17:52 Roma-Feyenoord; primi tifosi olandesi all'Olimpico

A poco più di un'ora dal fischio d'inizio di Roma-Feyenoord l'Olimpico è ancora praticamente deserto. L'unico settore quasi pieno è quello dei Distini Nord riservato alla tifoseria olandese. I sostenitori ospiti, che stanno via via riempiendo lo 'spicchio' dello stadio, sono controllati a distanza da due cordoni di steward e al momento non stanno causando alcun problema.

17:45 Marino: ora spiegazioni su sicurezza

"Ho protestato e chiesto spiegazioni a chi ha la responsabilità dell'ordine pubblico in questa città, consentendo che monumenti preziosi e recentemente restaurati come la Barcaccia, diventassero bersaglio di gesti violenti". Così il sindaco di Roma Ignazio Marino sulla devastazione del centro di Roma ad opera degli hooligan del Feyenoord.

17:21 Il video della devastazione a Piazza di Spagna

17:18 La guerriglia di Roma in prima sui siti olandesi

Tifosi con il volto insanguinato, oppure stesi a terra, bloccati dai poliziotti. Così i siti olandesi descrivono quanto sta accadendo a Roma, messa a ferro e fuoco dai supporter del Feyenoord.

17:17 Tifosi in centro Roma, nuovi momenti tensione

Tensione al Pincio, nel centro di Roma, dove centinaia di tifosi del Feyenoord sono in attesa di salire sugli autobus che li porteranno allo stadio Olimpico. Decine di agenti di polizia li controllano e ci sono stati contatti con i più scalmanati degli hooligans. I primi mezzi pubblici hanno caricato una parte dei tifosi olandesi.