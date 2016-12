Roma, condannato a 7 anni e mezzo di carcere il 30enne che stuprò la tassista

E' stato condannato a 7 anni e mezzo di carcere Simone Borgese, il 30enne che la mattina del 5 maggio 2015 picchiò, violentò e rapinò una tassista a Roma. Lo hanno deciso i giudici della V sezione penale del Tribunale di Roma. Disposta una provvisionale di 30mila euro in favore della vittima e di 10mila in favore del Comune. La donna, pochi giorni dopo l'aggressione, chiese una pena esemplare: "Dovrebbe rimanere in carcere a vita per non nuocere più".