Roma, 57enne tedesca stuprata a Villa Borghese: trovata nuda legata a un palo

La donna ha raccontato che quando lo stupratore l'ha avvicinata, "ero spaventata, gli ho detto di andar via ma lui si è seduto vicino a me. Poi mi ha afferrata per i capelli, picchiata e violentata. A un certo punto sono riuscita a scappare, ma lui mi ha raggiunto, mi ha legato i polsi per non farmi muovere e sono continuati gli abusi".



La violenza è avvenuto tra mezzanotte e l'una in un punto di Villa Borghese in cui la 57enne, senza fissa dimora nella Capitale, dormirebbe abitualmente. La cittadina tedesca avrebbe raccontato che si trova a Roma da circa sei mesi e che di giorno chiede l'elemosina per le strade del centro storico mentre la notte dorme a Villa Borghese. Quando il suo aggressore è andato via si sarebbe slegata da sola e precipitata in strada dove ha chiesto aiuto a un giovane tassista che transitava in quel momento su viale Washington.



Nel parco romano i poliziotti hanno rinvenuto gli indumenti della donna; l'aggressore le avrebbe sottratto anche 40 euro. Gli accertamenti medici compiuti in ospedale avrebbero confermato la violenza sessuale. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti.