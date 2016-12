Omicidio Cutuli, il condannato dall'Afghanistan: "Sono innocente"

Si proclama innocente per l'omicidio Cutuli Zar Jan, il cittadino afghano condannato con il connazionale Mamur. "Gli autori del delitto sono liberi. In prigione ci sono gli innocenti": così ha detto l'uomo, in carcere in Afghanistan dopo il processo sull'omicidio di Maria Grazia Cutuli, del Corriere della Sera, uccisa il 19 novembre 2001. Jan è stato sentito in videoconferenza dalla prima Corte d'assise di Roma nell'ambito del procedimento sull'omicidio.