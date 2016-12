5 dicembre 2014 Mafia Roma, Marino: mai parlato con Buzzi Ecco le foto che smentiscono il sindaco Nell'archivio del sito www.cooperativa29giugno.it il primo cittadino di Roma compare insieme a uno degli arrestati. Il sindaco: "Non abbiamo parlato di lavoro" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:18 - In tv, ospite di "Otto e mezzo", il sindaco di Roma Ignazio Marino aveva detto: "Non ho mai avuto conversazioni con Salvatore Buzzi, numero uno della cooperativa “29 giugno” e braccio destro dell'ex terrorista di destra e membro della banda della Magliana Massimo Carminati. Alcune foto dell'archivio della cooperativa documentano però almeno un incontro tra i due.

La nota del sindaco Marino - "Come ho già spiegato in altre occasioni, e ripetuto ieri durante la trasmissione Otto e mezzo, ho visitato la cooperativa 29 giugno per il reinserimento sociale, durante la campagna elettorale. Le foto che girano anche con Buzzi sono state scattate in quell’occasione. In quella visita ho incontrato anche tante donne e uomini che lavorano per quella coop e che oggi scoprono la verità, come tutti noi, sul loro responsabile. Con lui non ho avuto conversazioni di lavoro né quel giorno né mai. È incredibile che mentre escono intercettazioni della mafia in cui si parla di farmi fuori si cerchi di alzare un polverone su una visita pubblica – e relativa foto – fatta alla luce del sole".