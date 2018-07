Latina, 13enne morta in piscina: 4 indagati per omicidio colposo

Quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Sara Francesca Basso , la studentessa di 13 anni, di Morolo (Frosinone), deceduta dopo essere stata aspirata da un bocchettone della piscina di un hotel a quattro stelle a Sperlonga, dove si trovava in vacanza con i genitori. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. Tra gli indagati c'è anche il proprietario della struttura.

I quattro indagati, riporta Repubblica, sono Mauro De Martino, amministratore della società che gestisce l'hotel, Francesco Saverio Emini, imprenditore di Parete (Caserta), Nicolangelo Viola, un manutentore, e Ermanno Corpolongo, costruttore della piscina.



In base alla ricostruzione degli inquirenti, intorno alle 17 di mercoledì, la 13enne si è tuffata nella piscina dell'hotel per farsi un bagno quando è stata aspirata da un bocchettone, ampio circa 20 centimetri, che si trova sul fondo della piscina.



Le persone presenti sul posto l'hanno vista in difficoltà e sono intervenute per aiutarla, riuscendo a portarla fuori dall'acqua. La ragazza, che aveva ripreso conoscenza dopo essere stata rianimata da un dottore, è però deceduta nella notte in ospedale. Dall'autopsia si capirà se la giovane è stata colta da un malore mentre faceva il bagno.