Italia, l'Islam moderato condanna il terrorismo: "La vita umana è sacra"

Imam Parma: "Valeria Solesin un esempio" - Oggi vorrei ricordare, per l'esempio che ha rappresentato, Valeria Solesin, che ha dato la sua vita allo studio e al lavoro umanitario. E' stata uccisa ingiustamente da questi barbari che hanno infranto la legge di Dio". Sono queste solo alcune delle parole pronunciate dall'imam Kamel Layachi a Parma. "Noi musulmani siamo chiamati a schierarci con i giusti a favore della vita, al fianco dei nostri cittadini e al fianco delle nostre istituzioni", ha aggiunto. La comunità islamica della città emiliana ha infatti deciso di aprire la sua sala di preghiere alla cittadinanza e alle autorità locali per testimoniare il proprio "no" al terrorismo.



Imam Segrate: "Uniti contro il terrore" - L'appello alla fratellanza e alla condanna dell'estremismo è stato espresso anche dall'imam di Segrate, Ali Abu Shwaima. Nella preghiera del venerdì nella moschea del Comune lombardo - la più antica e grande della provincia di Milano - "abbiamo parlato dei fatti terribili di Parigi, di come sia diverso l'Islam di chi ha commesso queste stragi dal vero Islam, che è una religione di pace, rispetto e dialogo e che è contro il terrorismo". "Noi condanniamo le stragi fatte in diverse parti del mondo - ha aggiunto Shwaima - non solo a Parigi, ma anche in Mali, Kenya, Siria e Palestina e agli italiani vorrei dire che dobbiamo essere uniti contro il terrorismo, questa non è una guerra di religione o di civiltà".