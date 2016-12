notinmyname, la comunità islamica scende in piazza a Milano e a Roma

La comunità islamica italiana scende in piazza per gridare no alla violenza e rispondere, al grido di #NotInMyName , a chi accusa i musulmani italiani di non essersi dissociati dalle stragi di Parigi . La Coreis , Comunità religiosa islamica italiana, ha dato appuntamento per sabato alle 15 in piazza Santi Apostoli a Roma mentre a Milano, alla stessa ora, piazza San Babila ospiterà il corteo del Caim , Coordinamento associazioni islamiche di Milano.

L'appello della Coreis - "Noi musulmani d'Italia condanniamo con forza la recente strage di Parigi, esprimendo il più profondo sentimento di vicinanza al popolo francese e a tutti i familiari delle vittime così barbaramente uccise - si legge in una nota diffusa dalla Coreis -. Intendiamo perciò lanciare un appello che sappia indicare una solida svolta nei rapporti con la società civile e lo Stato italiano di cui siamo e ci riteniamo parte integrante. Invitiamo quindi tutte le musulmane e i musulmani a una mobilitazione che, isolando ogni pur minima forma di radicalismo, protegga in particolare le giovani generazioni dalle conseguenze di una predicazione di odio e violenza in nome della religione".



"Questo cancro offende e tradisce il messaggio autentico dell'Islam, una fede che viviamo e interpretiamo quale via di dialogo e convivenza pacifica, insieme a tutti i nostri concittadini senza alcuna distinzione di credo; questa pericolosa deriva violenta rappresenta oggi il pericolo più feroce per il comune futuro nella nostra società. Invitiamo pertanto tutte le musulmane e i musulmani, tutte le associazioni religiose e laiche, tutti i cittadini italiani alla manifestazione nazionale indetta per il prossimo sabato, alle 15, in Piazza Santi Apostoli a Roma".



A Parigi salta la manifestazione - Non si terrà, invece, la manifestazione organizzata per venerdì a Parigi davanti alla Grande moschea. La prefettura della capitale francese ha infatti confermato almeno fino a domenica il divieto di manifestazioni pubbliche per ragioni di sicurezza