Il Papa si confida con i bambini: "Da piccolo volevo fare il macellaio"

"Vi farò ridere, ma vi dico la verità. Da piccolo volevo fare il macellaio". Così ha detto Papa Francesco, rispondendo a una domanda dei bambini nell'udienza con i Pueri Cantores in Vaticano. "Andavo al mercato, più spesso con la nonna che con la mamma, a fare le spese - ha poi confidato ai giovani cantori -. Non c'erano a quel tempo i supermarket o la televisione. E a me piaceva il banco del macellaio".