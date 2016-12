Giubileo, papa Francesco apre la Porta Santa: "Lasciamo ogni paura e timore"

GRANDE ATTESA Giubileo, il Papa in San Pietro

Papa Francesco, in processione con i concelebranti, è giunto sul sagrato di San Pietro per la messa in cui aprirà la porta santa per il giubileo della misericordia. Alle 9.30, come previsto, è cominciata sul sagrato di piazza San Pietro la messa celebrata dal Pontefice per l'apertura del Giubileo straordinario della...