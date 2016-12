Giubileo, migliaia di fedeli per celebrare Papa Francesco

Sveglia prestissimo, addirittura di notte, e in viaggio verso piazza San Pietro. Così è iniziata la giornata dei pellegrini arrivati a Roma per il Giubileo. "Ci siamo svegliati alle 3:45, abbiamo preso il treno da Terracina alle 4:51 per Roma - racconta Anna Rita a bordo del 64, il bus che dalla stazione Termini porta a San Pietro -. Sono venuta con mio figlio. E' il primo Giubileo che vivo in diretta e sono serena".