Caso Consip, Renzi: "Mio padre era pronto a fare una pazzia"

"Non credevo di essere intercettato con mio padre perché il reato per cui è indagato non lo prevede. E poi c'è la dimensione umana. Mio padre, che oggi è stato operato al cuore, mi ha scritto: sarei pronto a fare una pazzia". Lo racconta Matteo Renzi alla presentazione del suo libro a Milano. Dopo Consip, aggiunge, "quando andavo a dire le preghiere con i miei figli la sera, mia figlia non voleva più pregare per quelli che ce l'hanno col nonno".