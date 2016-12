9 aprile 2014 Accoltellato in stanza d'albergo, 16enne svizzero muore durante gita a Roma La tragedia in un istituto di suore poco distante dal Vaticano. Il ragazzo è deceduto sul colpo. Tra le ipotesi una lite o uno scherzo sfuggito di mano Tweet google 0 Invia ad un amico

16:39 - Forse non proprio un gioco finito male, ma una lite o uno scherzo sfuggito di mano ha portato alla morte un ragazzo svizzero di 16 anni, Jonathan Lucas. Il giovane era in gita a Roma insieme ai suoi compagni di scuola. La scolaresca soggiornava in un istituto di suore nel quartiere Aurelio. Il 16enne è stato colpito al petto con un coltello ed è morto sul colpo. Inutili i tentativi degli uomini del 118 di rianimare il ragazzo.

Il giovane, di Losanna, è stato trovato morto sul letto nella sua stanza d'albergo. La scolaresca, proveniente da un cantone francese della Svizzera, era in gita a Roma da qualche giorno. Nella struttura, la Domus Nascimbeni, poco distante dal Vaticano, erano presenti anche gli insegnanti e non è ancora chiaro dove fossero stati presi i coltelli. Gli agenti hanno ascoltato i ragazzi per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.



Il primo allarme è stato lanciato intorno alle 23 di martedì e si chiedeva aiuto per una persona che perdeva sangue dalla bocca. Sul posto, oltre alla polizia, sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno provato rianimare il ragazzo, ma gli sforzi sono stati inutili. Il corpo era riverso in terra in un lago di sangue, con una profonda ferita al petto, traccia di un'escoriazione al naso e la bocca sporca di sangue. Nella stanza non c'era nessuna traccia del coltello. L'arma è stata recuperata in un secondo momento e si è appurato che era stata acquistata a Roma.



L'ambulanza è arrivata alla Domus Nascimbeni dopo circa 3-4 minuti dalla chiamata che segnalava un'emergenza. L'aorta recisa porta al decesso per emorragia, ma la morte in questo caso potrebbe sopraggiungere anche in 10-15 minuti, dipende dal tipo di taglio che subisce l'arteria. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori dunque è che i soccorsi non siano stati chiamati nell'immediatezza. Tutti elementi però che solo l'autopsia potrà chiarire.