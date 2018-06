Lanciano, sparito dai fondali dei mari d'Abruzzo il Cristo degli Abissi

Si erano calati, nel pomeriggio di domenica 3 giugno, a sei metri di profondità, negli abissi marini, i sub dell'associazione"Orsa Minore" di Lanciano, in Abruzzo, per pulirlo, nella convinzione di trovarlo lì dove lo avevano riposizionato meno di un anno fa, dopo un breve ritorno in superficie nel luglio 2017. Invece del Cristo degli Abissi neanche l'ombra. La statua di bronzo di 80 centimetri per 15 chili è stata rubata. Un furto su commissione, si sospetta.