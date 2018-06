Furto sull'aliscafo per Capri, un operaio napoletano derubato da due tedeschi

I due tedeschi sono una coppia di Friburgo, città tedesca di frontiera immersa nella Foresta Nera, a 15 chilometri dal confine francese e a 50 da quello svizzero. La vittima è un operaio napoletano che nell'isola dei Faraglioni lavora.



Tutti e tre sono a bordo dell'aliscafo di linea che unisce la splendida località turistica con il capoluogo partenopeo. All'arrivo il napoletano si accorge di non avere più in tasca il portafoglio. Immediatamente si rivolge a una pattuglia di poliziotti in servizio di controllo al porto di Capri, segnalando l'accaduto e indicando i due che, dice agli agenti, sono quasi sicuramente gli autori del furto. L'uomo è quasi certo che il suo portafoglio ce l'abbiano loro, 40 anni lui, 35 lei, appena scesi dallo stesso aliscafo. Alla vista degli agenti i due turisti tentano di disfarsi del portafoglio, che conteneva solo 50 euro, gettandolo in un cassonetto dei rifiuti, ma è troppo tardi. Per loro scatta la denuncia a piede libero con l'accusa di furto in concorso.



Il portafoglio viene recuperato e riconsegnato al proprietario, subito andato in commissariato a sporgere denuncia, mentre la coppia tedesca viene deferita all'autorità giudiziaria.



"Mi spiace di quanto accaduto ai danni di un operaio - commenta il sindaco di Capri Gianni De Martino - e comunque dell'episodio, che dimostra che tutto il mondo è paese. Per quanto riguarda la tempestività con la quale sono stati scoperti i due colpevoli, beccati dalla pattuglia del commissariato di Capri che presidia gli sbarchi, voglio complimentarmi con i poliziotti per il loro pronto intervento che ha portato a individuare i due stranieri autori del furto". Aggiunge il presidente di Federalberghi Isola di Capri, Sergio Gargiulo: "Queste cose accadono in tutto il mondo e in ogni nazione. Se a Capri vengono immediatamente scoperti e individuati i colpevoli significa che le forze dell'ordine funzionano in piena efficienza".