L'allarme della polizia postale: ogni anno rubati online 40 milioni di euro

Come racconta "Il Corriere della Sera", secondo la polizia postale le truffe realmente realizzate potrebbero aver fruttato una cifra che va dai 200 ai 400 milioni di euro.



Tecniche diverse per "rapinare soldi online" - Diverse le tecniche utilizzate dai truffatori: attraverso la posta elettronica si possono infatti inviare richieste di informazioni, spesso da fittizi account di istituti di credito, per riuscire a ottenere le password per entrare nei conti e saccheggiarli.



La truffa può inoltre arrivare direttamente nel pc: attraverso la posta elettronica può essere infatti inviato un virus capace di rendere leggibili i codici utilizzati per accedere ai conti.



Fondamentale la tempestività dell'intervento - Secondo la polizia postale, fondamentale per il recupero del denaro, è la tempestività dell'intervento. Entro le 24 ore, massimo 48, dalla truffa i soldi sono spesso ancora tracciabili e quindi recuperabili, poi si volatizzano.